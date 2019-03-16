Националисты забросали центр Киева игрушечными свиньями, требуя искоренить коррупцию

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Представители националистических организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины" завершили протестную акцию в центре украинской столицы, символом которой стали игрушечные свиньи как воплощение масштабной коррупции в украинской оборонно-промышленной сфере. Как передает корреспондент ТАСС с места события, колонна протестующих из несколько тысяч участников прошла по маршруту от площади Независимости к зданию правительства Украины, а затем свернула на улицу Институтская, где расположены Национальный банк Украины и администрация президента.

Из-за усиленных мер безопасности протестующие не смогли приблизиться к администрации, а также проследовать к Генеральной прокуратуре, поскольку все пути к ним были перекрыты полицией. Участники протеста принесли с собой чучело без рук, которое символизирует коррупционера. Этим они хотели напомнить главе государства его же обещание "отрубить руки" всем тем, кто будет замешан в коррупции в армии.

Кроме того, они разбросали по улице Институтской игрушечных свиней, которые символизируют коррупционеров в оборонной сфере. Они также бросали игрушками в силовиков, однако те не предпринимали каких-либо ответных действий. Глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что в акции приняли участие около 10 тыс. митингующих, он также анонсировал новую акцию на следующих выходных.

Между тем в МВД оценили число протестующих в 2 тыс. человек. При этом за общественным порядком следили около 3 тыс. силовиков, отметили в ведомстве.

Акции протеста, вызванные коррупцией в армии, начались 9 марта на площади Независимости в центре Киева, когда радикалы организовали митинг с требованием расследовать скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Затем они пришли к зданию администрации президента, однако после неудачной попытки прорыва кордона полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился с предвыборной поездкой Порошенко. Националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.