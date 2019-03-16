Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности о реформировании оборонной сферы Украины

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко после коррупционного скандала в армии ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа". Соответствующий документ от 15 марта опубликован на сайте главы государства в субботу.

"Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящего указа, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано в тексте.

В частности, кабинету министров поручено провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" и предприятий - участников концерна с привлечением иностранных экспертов. Правительству также поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере. Также предлагается внести на рассмотрение Верховной рады ряд законопроектов, направленных на усиление ответственности за ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа и включение предприятий "Укроборонрома" в перечень объектов, которые не подлежат приватизации. Кроме того, предлагается рассмотреть внесение в Таможенный кодекс Украины процедуры упрощенного ввоза комплектующих.

Министерство экономического развития и торговли должно разработать план по решению вопросов импортозамещения. "Предоставление государственной поддержки оборонным предприятиям, выполняющим работы по импортозамещению продукции оборонного назначения, государством происхождения которой является Российская Федерация", - указано в тексте документа.

Силовым ведомствам поручено провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в средствах массовой информации о нарушениях в сфере закупок оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность.

Ранее посол США на Украине Мари Йованович заявляла, что правительство Украины должно "немедленно профинансировать" аудит "Укроборонпрома" в целях борьбы с коррупцией.

Хищения в "Укроборонпроме"

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов. Согласно результатам расследования, проведенного журналистами Bihus.info, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников из окружения Порошенко поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России. Убытки от коррупционных схем оцениваются примерно в 1 млрд гривен ($37,8 млн).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовные дела в отношении чиновников. В то же время авторы расследования обвинили и ряд правоохранительных органов, в том числе Службу безопасности Украины (СБУ) и НАБУ, в соучастии в коррупционных схемах в оборонной сфере. По данным журналистов, фигуранты оборонного ведомства годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, СБУ, военной прокуратурой и даже НАБУ, в результате чего все заводимые по фактам махинаций уголовные дела спускались на тормозах.