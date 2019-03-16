CNN: суд в США раскрыл документы по делу о клевете BuzzFeed на бизнесмена из РФ Губарева

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа американского штата Флорида постановил раскрыть часть документов по разбирательству между интернет-ресурсом BuzzFeed и российским бизнесменом Алексеем Губаревым. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN .

Губарев, являвшийся ранее главой группы компаний XBT Holding, в феврале 2017 года обвинил BuzzFeed в публикации не соответствующих действительности сведений и подал иск о защите репутации. Ресурс в начале 2017 года опубликовал так называемое секретное "досье" о якобы осуществлявшемся РФ сборе компромата на Дональда Трампа до избрания его президентом США. В этих материалах фигурировало имя Губарева, утверждалось, что он встречался в Праге с доверенным лицом Трампа для конфиденциального обсуждения диверсий в отношении электронных систем Демократической партии США. Губарев это категорически отрицает.

В декабре 2018 года суд принял решение в пользу BuzzFeed. В постановлении отмечалось, что сотрудники интернет-ресурса имели полное право на публикацию "досье". Теперь суд раскрыл часть документов, на основе которых было принято данное решение.

Среди обнародованных материалов экспертные оценки, представленные бывшим сотрудником подразделения ФБР по борьбе с хакерами Энтони Ферранте в пользу BuzzFeed. Ферранте выступил с утверждением, что сотрудники XBT могли не знать о якобы имевших место попытках российской стороны повлиять на ход выборов в США. Адвокаты Губарева, в свою очередь, привели мнение экс-сотрудника ЦРУ Эрика Коула, который подчеркнул, что в XBT не были осведомлены о всех данных, проходивших через ее серверы.

Как отмечает CNN, в числе раскрытых материалов показания, которые ранее дал в Лондоне бывший сотрудник британской внешней разведки (MI6) Кристофер Стил - автор "досье" на Трампа, которое было опубликовано BuzzFeed. Стил, в частности, уточнил, что приведенные в "досье" утверждения о Губареве были основаны на информации, в том числе полученной из "открытых источников". Телеканал отмечает, что под этим, по всей видимости, подразумеваются сведения из публикаций СМИ.

Досье

Стил был нанят для написания "досье" вашингтонской фирмой Fusion GPS, чью деятельность финансировала Демократическая партия США и штаб ее кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Сбор материалов о Трампе изначально организовали республиканцы из-за недовольства тем, что он решил вступить в борьбу за пост президента от их партии. Когда стало понятно, что Трамп оказался наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансировать сбор компромата, но инициативу перехватили демократы.

В "досье" утверждалось, что Москва обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Сам республиканец назвал "досье" фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.