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СМИ: ВВС западной коалиции нанесли удары по Эль-Багузу на востоке Сирии

По данным агентства SANA, есть жертвы среди мирного населения

ТАСС, 16 марта. Самолеты западной коалиции во главе с США нанесли в субботу десятки ударов по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев, в результате воздушной атаки среди мирных граждан есть погибшие и раненые, их численность уточняется.

По информации агентства, жертвами налета ВВС коалиции 11 марта стали свыше 50 человек. Большинство из них женщины и дети, находящиеся в лагере для беженцев в окрестностях этого пограничного с Ираком поселка.

МИД Сирии неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН послания, в которых осуждал авиаудары по мирным селениям и использование ВВС западной коалиции запрещенных боеприпасов с белым фосфором и кассетных бомб.

В Эль-Багузе находится форпост террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), против которого проводят сейчас военную операцию курдские формирования, поддерживаемые США и их союзниками по коалиции.

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