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Кризис в Сирии
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СМИ: при атаке ИГ в провинции Хомс погибли не менее четырех мирных жителей

Боевики проникли в район Эс-Савана на юго-востоке Сирийской пустыни, отмечает агентство SANA

ТАСС, 16 марта. Не менее четырех мирных жителей погибли при атаке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в сирийской провинции Хомс. Об этом в субботу сообщило агентство SANA.

По его информации, банда ИГ проникла в район Эс-Савана на юго-востоке Сирийской пустыни. Жертвами расправы стали сторонники правительства.

Террористы удерживают в своих руках несколько оазисов к юго-востоку от города Эс-Сухна (70 км от Пальмиры).

Ранее газета Al-Watan сообщала, что армейские спецподразделения готовят операцию по зачистке сектора Сирийской пустыни между Хамимой и Эль-Махаттой, где орудуют вооруженные банды.

Город Эс-Сухна на полпути между Пальмирой и Дейр-эз- Зором был освобожден правительственными войсками в августе 2017 года.

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