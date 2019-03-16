СМИ: сирийская армия открыла огонь по боевикам, обстреливающим провинцию Хама

ТАСС, 16 марта. Артиллерия сирийской армии нанесла в субботу удары по позициям бандформирований, которые нарушают перемирие, действующее в северной зоне деэскалации. Как сообщило агентство SANA, войска открыли огонь в ответ на обстрелы боевиками населенных пунктов в провинции Хама, находящихся под защитой правительственных сил.

Ранее поступила информация о том, что в результате разрыва минометных снарядов в городе Эс-Сукейлабия погибла женщина и еще четыре человека получили ранения.

По сведениям SANA, сирийская артиллерия уничтожила огневые точки противника в Каркате, Эль-Мухаджирине и Туэйне, а также нанесла удары по окрестностям городов Хан- Шейхун и Джиср-эш-Шугур в соседней провинции Идлиб, где находятся форпосты террористической группировки "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ) и ее союзников.