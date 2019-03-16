Европарламентарий от Латвии раскритиковал шествие легионеров "Ваффен СС" в Риге

РИГА, 16 марта. /ТАСС/. Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин подверг критике шествие по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС", которое прошло в центре Риги в субботу. Этот марш негативно влияет на имидж этой балтийской республики, считает политик.

"Если раньше, когда я говорил, что я из Латвии, собеседники с востока радостно восклицали: "О! Паулс, Юрмала, конфеты "Лайма!", а с запада: "Здорово! Музей Ротко! Югендстиль! Исайя Берлин!". Сейчас в моем кругу общения за последние пять лет и те, и другие грустно разводят руками: "Это там, где маршируют неонацисты?" Сегодня и правительство Латвии, и рижская городская дума внесли очередную лепту, чтобы и те, и другие никогда не разуверились в правоте последней версии", - написал он на своей странице в Facebook.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

Организация ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" - "Даугавские ястребы в Латвии" - в субботу провела в центре Риги традиционное шествие бывших латышских легионеров и их молодых сторонников к памятнику Свободы. Шествие сопровождалось акциями протеста местных антифашистов, которые встретили участников марша одиночными пикетами. Латвийский антинацистский комитет в этом году в последний момент отменил заявленный ранее пикет в память жертв "Ваффен СС" около монумента, поскольку мэрия Риги перенесла его проведение в близлежащий парк.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. Но после того как шествие эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию как в России, так и на Западе, было принято решение исключить 16 марта из списка памятных дат. В преддверие 16 марта в этом году латышские националисты выступили с предложением вновь внести день памяти латышских легионеров в официальный перечень памятных дат республики, но эта инициатива была отклонена.