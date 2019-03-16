Гуайдо считает, что время правления Мадуро прошло

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо полагает, что время правления президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошло.

"Время [Николаса] Мадуро прошло. Правила игры изменились, страна изменилась", - сказал Гуайдо в субботу во время митинга в городе Валенсия (столица северного штата Карабобо). Его слова приводит в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Оппозиционер вновь призвал своих сторонников продолжать выходить на акции протеста, пока в стране не сменится власть. "Пока мы объединены и мобилизованы, этот процесс не остановить и пути назад нет. Они [власти] не остановят нас, потому что мы сильнее, чем когда-либо, и полны решимости достичь свободы", - подчеркнул он.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.