Гуайдо заявил, что 80% военных хотят перемен в стране

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу сказал, что 80% военнослужащих в стране выступают за политические перемены в стране. Соответствующее заявление он сделал во время митинга в городе Валенсия (столица штата Карабобо). Его слова привел на своей странице в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

"Восемьдесят процентов представителей вооруженных сил хотят перемен [в стране]. Этого же желает и народ Венесуэлы", - сказал Гуайдо.

Оппозиционер вновь заявил о необходимости "прекращения узурпации власти и проведения свободных выборов".

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.