Лидер крупнейшей фракции Европарламента считает, что в Румынии есть антиевропейские партии

БУХАРЕСТ, 16 марта. /ТАСС/. В Румынии есть партии, которые используют популистскую и антиевропейскую риторику. Такое заявление генеральный секретарь Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер сделал на пресс-конференции по итогам встречи местных и региональных лидеров ЕНП, которая прошла в субботу в Бухаресте. Вебер является кандидатом от ЕНП, крупнейшей фракции в Европарламенте, на пост главы Еврокомиссии.

"Существуют выступления против Европы, популистские, антиевропейские выступления против Брюсселя, и, таким образом, повышается популярность, - цитирует политика агентство Аджерпрес. - Они встречаются повсюду в Европе, и думаю, что и в Румынии". "Нынешнее правительство в Румынии думает больше об интересах партийных лидеров, чем румынских граждан в европейском контексте", - заявил Вебер, добавив, однако, что президент Клаус Йоханнис демонстрирует, что "можно и в дальнейшем верить в будущее Румынии как партнера".

Касаясь вопроса возможного исключения партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" из фракции ЕНП, Вебер подчеркнул, что ЕНП - "партия ценностей, фундаментальных принципов, общих убеждений". "И поэтому мы должны гарантировать, что каждая партия [входящая в ЕНП] уважает эти ценности. Пока все возможности открыты, - сказал он, - но моя цель - подготовить позицию таким образом, чтобы все в партии смогли договориться".

Относительно отношений ЕС с Турцией Вебер сказал, что эта страна "отдаляется от Европы". "Мы хотим иметь крепкие отношения дружбы, но статус полного члена ЕС для Турции не будет функционировать, - заявил он. - Обещаю, что я остановлю переговоры по этому вопросу, потому что в конце концов мы должны определить границы ЕС".

Касаясь темы миграции, лидер ЕНП заявил, что ЕС "должен вновь контролировать свои границы", он также высказался за равные условия жизни в Европе, за развитие экологического транспорта и энергосберегающего жилья.

Выборы в Европарламент пройдут в странах сообщества 23-26 мая, после этого будет определен новый состав европейских органов, в том числе Еврокомиссии.