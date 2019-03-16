СМИ: юнионисты могут поддержать Мэй в ходе третьего голосования по Brexit

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП) могут выступить на стороне правительства Терезы Мэй и поддержать проект соглашения о Brexit в ходе третьего голосования в Палате общин. Об этом со ссылкой на источники в британском кабмине сообщил в субботу еженедельник The Spectator .

"[Шансы на поддержку ДЮП сейчас] несколько лучше, чем 50 на 50. Я бы оценил их в 60 на 40", - заявил изданию министр, знакомый с ходом переговоров, идущих между консервативным правительством меньшинства и ДЮП, 10 депутатов которой имеют возможность обеспечивать тори парламентское большинство по ключевым вопросам.

По сведениям издания, правительство Мэй может заручиться поддержкой юнионистов, пообещав им принять закон, который гарантирует, что Brexit не вызовет расхождений в законодательствах Северной Ирландии и Великобритании, появление которых могло бы создать угрозу раскола страны и объединения Ольстера с Ирландией. При этом такой закон будет иметь приоритет над другими актами британского парламента. Кабинет Мэй готов пойти и на другие уступки юнионистам, дав им гарантии по поводу режима действия спорного механизма "бэкстоп", а также позволив пересмотреть текущее соглашение о формальной поддержке правительства тори.

Издание отмечает, что, заручившись поддержкой юнионистов, Мэй спровоцирует эффект домино и на ее сторону перейдет как часть консерваторов-евроскептиков, ранее голосовавших против сделки с ЕС, так и некоторые члены оппозиционной Лейбористской партии. При поддержке со стороны ДЮП и небольшого количества лейбористов Мэй в теории может добиться принятия своей сделки, даже если 25-30 убежденных евроскептиков в рядах ее собственной партии отвергнут соглашение в ходе третьего голосования, которое ожидается на следующей неделе.

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.