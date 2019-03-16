В центре Каракаса сторонники Мадуро собираются на митинг

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро собираются на митинг революционных сил в центре Каракаса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В Венесуэле, согласно государственной идеологии, продолжается Боливарианская революция. Мероприятия в ее поддержку регулярно проводит президентская Единая социалистическая партия Венесуэлы. Сбор участников митинга начался около 10:00 (17:00 мск), начало самого мероприятия ожидается примерно в 15:00 (22:00 мск). По оценкам корреспондента ТАСС, в окрестностях площади Боливара, где пройдет митинг, уже насчитывается около 3-5 тыс. человек.

Оппозиция в субботу также намерена провести ряд мероприятий. Депутаты Национальной ассамблеи готовят во второй половине дня серию встреч в муниципалитетах Каракаса. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо между тем собирает встречу со сторонниками в Валенсии, примерно в 130 км от Каракаса.

Обстановка в столице Венесуэлы спокойная, в местах традиционного сбора представителей оппозиции - на проспекте Лас-Мерседес, в районе Альтамира - никого нет.