В акциях "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 32 тыс. человек

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Количество участников манифестаций "желтых жилетов" 16 марта по всей Франции достигло 32,3 тыс. человек, что незначительно превышает показатели прошлой недели. Такие данные приводит телеканал CNews со ссылкой на министерство внутренних дел.

В прошлую субботу в это же время правоохранительные органы насчитали 28,6 тыс. демонстрантов.

По обновленным данным, 230 человек были задержаны в ходе противостояний с полицией в Париже, из них 106 остаются под стражей. В полиции сообщили, что среди участников беспорядков лишь около сотни известных правоохранителям членов ультралевых группировок, в то время как подавляющее большинство погромщиков составляют симпатизирующие радикальным взглядам обычные представители движения "желтых жилетов".

Как сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные парижской префектуры полиции, помощь врачей потребовалась 17 полицейским и жандармам, одному спасателю и 42 манифестантам в результате столкновений в центре Парижа.

Обстоятельства, при которых люди получили травмы, не сообщаются. Телеканал отмечает, что число пострадавших манифестантов в действительности гораздо больше, поскольку многие из них, опасаясь занесения в какие-либо черные списки после попадания в больницу, предпочитают прибегать к помощи "уличных медиков" - волонтеров, которые регулярно участвуют в акциях "желтых жилетов".

В течение дня манифестанты регулярно закидывали полицейских булыжниками мостовой и кусками асфальтового покрытия и мрамора, а также громили и поджигали магазины, рестораны, газетные киоски и автомобили. Согласно кадрам трансляций в Twitter и на Facebook, огнем были уничтожены несколько дорогих машин, а также как минимум один полицейский минивэн. Кроме того, в результате пожара в жилом доме, который устроили вандалы, разгромившие отделение банка Tarneaud на первом этаже, пострадали 11 жильцов и двое полицейских.

В Елисейском дворце сообщили, что на фоне информации о беспорядках в Париже президент страны прервал свой отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях, куда он прибыл после многодневного турне по странам Африки. Как уточняет Agence France-Presse, глава государства прибудет в Париж вечером в субботу.

В эту субботу Париж стал единственным французским городом, где произошли крупные столкновения со стражами порядка. В остальных городах, включая Лилль, Марсель, Тулузу, манифестации прошли спокойно, практически без инцидентов. Лишь в Бордо полиция была вынуждена вмешаться в ход манифестации, когда отдельные участники попытались разбить витрину магазина, еще четыре человека задержаны в Дижоне. Многие "желтые жилеты" примкнули к проходившим параллельно маршам экологов.