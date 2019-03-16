В Белграде прошел антиправительственный "марш свободы"

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Антиправительственная манифестация, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла в субботу вечером в столице Сербии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг начался с выступлений активистов на площадке у философского факультета Белградского университета. Со специально оборудованного грузовика к собравшимся обратился зампредседателя Народной партии Синиша Ковачевич, заявивший, что "единственным решением вопроса Косова является отставка президента Сербии Александара Вучича". Затем оратор призвал участников протеста "не на шествие, а на общий марш к свободе".

После этого колонна людей прошла по улицам города, скандируя антиправительственные лозунги. Впереди шествия ехал грузовик со звукоусиливающей аппаратурой, транслировавшей хиты сербского рока. Люди несли лозунги "Мы за народ, против бывших и настоящих воров!", "За свободу!", "Вставай, Сербия!", "Уважайте закон!". Организаторы шествия раздавали активистам и прохожим на улицах газету Danas, являющуюся рупором оппозиции.

На акции протеста не было полиции, однако на перекрестках дежурили машины автоинспекции, останавливая автомобильное движение по маршруту следования колонны для свободного прохода протестующих. Акция завершилась около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у здания парламента.

Акции протеста проходят в стране с начала декабря. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.