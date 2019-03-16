Полиция задержала британца, написавшего в соцсети о поддержке нападений на мечети

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Британская полиция задержала в субботу жителя английского города Олдема, который подозревается в том, что оставил в соцсетях сообщение, оправдывающее совершенные в пятницу нападения на мечети в Новой Зеландии. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением Большого Манчестера.

"Сегодня полиции Большого Манчестера стало известно о появившейся в социальных сетях публикации, в которой упоминались и поддерживались ужасные события, произошедшие в Новой Зеландии. Полиция предприняла срочные действия и задержала в районе Олдема мужчину 24 лет, который подозревается в отправке сообщений со злым умыслом", - говорится в тексте, размещенном на странице управления в Twitter.

В правоохранительных органах подчеркнули, что в свете произошедшего в новозеландском Крайстчерче теракта, в отношении людей, "переходящих черту", будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до ареста и уголовного преследования.

Британский закон об отправке сообщений со злым умыслом (Malicious Communications Act), принятый в 1988 году, предусматривает тюремные сроки до двух лет и денежные штрафы для лиц, распространяющих сообщения с угрозами, оскорблениями или ложными сведениями по почте или через интернет. В британской правовой практике он неоднократно использовался для борьбы с лицами, уличенными в интернет- троллинге.