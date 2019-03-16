Массовый антиправительственный митинг прошел в Подгорице

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Массовый митинг против политики президента Черногории Мило Джукановича прошел в субботу в Подгорице. Трансляция митинга и шествия по улицам велась в прямом эфире изданием "Вести".

Шествие, в котором участвовали несколько тысяч человек, стартовало на площади Независимости, где за несколько часов до начала манифестации начали собираться люди. Около 18:00 по местному времени (20:00 мск) на этой центральной площади начались выступления политических активистов, обвинявших власть в коррупции, разорении страны, уничтожении экономики. Толпа поддерживала ораторов одобрительными возгласами, а по сигналу организаторов люди начинали одновременно прыгать, выкрикивая лозунги.

После завершения митинга колонна людей двинулась по улицам города. Главным лозунгом шествия стал призыв "Дай отпор!". Люди несли портреты Че Гевары, трубили в вувузелы и били в барабаны. Время от времени по сигналу организаторов люди скандировали: "Ну и где государство? Мило [Джуканович] - вор! Мы - государство! Отставка, отставка!"

В толпе были люди разного возраста, от молодежи до пенсионеров. Примечательно, что многие манифестанты отворачивались от камер операторов, ведущих трансляцию, и прекращали выкрикивать лозунги, замечая, что попали в кадр.

У здания правительства страны шествие на несколько минут остановилось, активисты зажгли фаеры под непрерывно скандируемые антиправительственные лозунги. Завершился митинг на площади Независимости. Здесь со сцены снова выступили организаторы, призвавшие "изменить систему", для чего на следующий митинг 23 марта каждому привести по одному человеку, который еще не участвовал в протесте. После этого люди на площади зажгли фаеры и начали расходиться.

Коррупционный скандал

3 марта в Черногории был проведен самый массовый протест с момента объявления независимости. Протестующие потребовали отставки в двухнедельный срок - до 15 марта - президента Мило Джукановича, премьера Душко Марковича, верховного государственного прокурора Ивицы Станковича, главного спецпрокурора Миливое Катнича.

Общественное недовольство в стране начало нарастать после коррупционного скандала, участниками которого стали один из крупнейших предпринимателей Черногории Душко Кнежевич и Мило Джуканович. Кнежевич обвинил Джукановича в попытке захвата его компании общей стоимостью 500 млн евро, заявив, что намерен бороться до конца и показать всей стране и всему миру доказательства коррумпированности черногорского лидера. Обвинения последовали после того, как Кнежевич был обвинен в коррупции и объявлен в розыск. В ответ бизнесмен, с начала 1990-х годов бывший в ближайшем окружении Джукановича, также обвинил президента страны в коррупции и начал публиковать доказательства его причастности к незаконному использованию средств.

В настоящий момент Кнежевич находится в Лондоне, бюро Интерпола в Черногории объявило его в международный розыск. Джуканович пять раз занимал пост премьера (в 1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016 годах), а также был президентом страны с 1998 по 2002 год. В апреле 2018 года он вновь был избран президентом.