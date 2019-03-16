Манифестанты ворвалась в здание телевидения Сербии

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Несколько десятков манифестантов ворвались в субботу в задние национального телевидения Сербии RTS в ходе протестного шествия. Об этом сообщило в субботу RTS.

Ранее в Белграде прошла массовая антиправительственная акция, аналогичные выступления организуются в стране с декабря. Поводом стало избиение в городе Крушевац группой злоумышленников одного из оппозиционеров - Борко Стефановича. В адрес власти зазвучали обвинения в создании атмосферы насилия, оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы.

Манифестанты в субботу заблокировали два входа в здание телеканала, забросали его яйцами, потом ворвались внутрь и начали обклеивать листовками и лентами помещения. Позднее на место прибыл отряд полиции, который перекрыл проходы на верхние этажи. Манифестанты остаются в вестибюле здания.

Телеканал N1 вел трансляцию. Во время прорыва в здание вместе с протестующими были лидеры оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии "Двери") и экс-мэр Белграда Драган Джилас, которые потребовали встречи с руководством телеканала. Затем они пожелали прямого включения в эфир, обвиняя руководство РТС в том, что за три месяца их не разу не позвали в политические шоу.