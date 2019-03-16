Глава МВД Сербии пообещал наказать ворвавшихся в здание национального телевидения

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Каждый из тех участников протеста, которые в субботу ворвались в здание национального телевидения Сербии RTS, понесет наказание за незаконные действия. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел республики Небойша Стефанович на экстренной пресс-конференции.

"Каждый человек, ворвавшийся в здание RTS, будет наказан. Призываю всех граждан мирно разойтись, призываю всех прекратить нарушать закон. Призываю лидеров Союза за Сербию прекратить уничтожать имущество и угрожать журналистам", - заявил он.

Министр напомнил, что "те, кто пытается повторить македонский сценарий, должны помнить, что в Македонии накануне вынесены реальные сроки до 17 лет за вторжение в правительственные здания".

Ранее в ходе субботнего протестного шествия часть протестующих ворвалась в здание национального ТВ Сербии. Манифестанты заблокировали два входа в здание, начали забрасывать его яйцами, а потом ворвались внутрь и начали обклеивать листовками и лентами помещения канала. Позднее на место прибыл отряд полиции, который перекрыл проходы на верхние этажи здания для протестующих. Манифестанты продолжают оставаться в вестибюле здания телеканала.

Во время прорыва в здание вместе с протестующими находились лидеры оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии "Двери") и экс-мэр Белграда Драган Джилас, которые потребовали встречи с руководством телеканала. Затем они потребовали прямого включения в прямой эфир национального канала, обвиняя руководство РТС в том, что за три месяца их не разу не позвали в политические шоу.