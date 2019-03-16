Новая коалиция в Эстонии намерена отказаться от миграционных квот ЕС

ТАЛЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Партнеры по новой коалиции в Эстонии договорились отказаться от миграционных квот Евросоюза. Об этом сообщил в субботу вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме.

"Прежде всего, договорились, что иммиграция будет в дальнейшем полностью под контролем Эстонии, никаких квот не будет", - написал он на своей странице в Facebook.

"Кроме того, договорились о восстановлении как пограничной службы (с отдельной структурой, своим бюджетом, созданием резерва), так и стимуляции обратной миграции", - добавил он.

Эстония ранее разместила у себя 206 беженцев из лагерей в Турции, Греции и Италии. В период с 2015 по 2017 год Эстония внесла в реализацию программы миграции Евросоюза свыше €5 млн.

12 марта правление Центристской партии Эстонии предложило создать правящую коалицию Консервативной народной партии и партии "Отечество", которые это предложение приняли. Однако президент Керсти Кальюлайд заявила, что сначала предложит сформировать правительство Эстонии лидеру победившей на выборах в парламент Партии реформ Кае Каллас.

На выборах в 101-местный парламент 3 марта победу одержала Партия реформ, получив 28,9%, что дает ей 34 мандата. Центристская партия Эстонии получила 23,1% (26 мест), Консервативная народная партия Эстонии - 17,8% (19 мест), партия "Отечество" - 11,4% (12 мандатов), Социал- демократическая партия Эстонии - 9,8% (10 мандатов). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и не прошли в парламент.