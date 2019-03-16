Спецназ сербской полиции начал очищать здание телевидения от ворвавшихся протестующих

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Бойцы спецназа сербской полиции начали очищать здание национального телевидения от ворвавшихся туда протестующих. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Спецназ не использует дубинки и спецсредства, стараясь уговорить людей покинуть здание. В случае отказа их выводят насильно.

Манифестантов поддерживают их единомышленники у входа в здание. Они скандируют: "Арестуйте [президента] Вучича. Идите на Косово. Предательство, предательство!" Людей, которых полиция выводит из здания, толпа встречает аплодисментами.

Ранее глава МВД Сербии Небойша Стефанович на экстренной пресс-конференции пообещал наказать ворвавшихся в здание национального телевидения.

Во время субботнего антиправительственного шествия часть манифестантов ворвалась в здание национального ТВ Сербии. Сначала манифестанты заблокировали два входа в здание, стали забрасывать его яйцами, а потом ворвались внутрь и начали обклеивать помещения листовками. Позднее на место прибыл отряд полиции, который перекрыл проходы на верхние этажи здания для протестующих.

Во время прорыва в здание вместе с протестующими находились лидеры оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии "Двери") и экс-мэр Белграда Драган Джилас. Они потребовали встречи с руководством телеканала и включения в прямой эфир, обвиняя руководство национального телевидения в том, что за три месяца их не разу не позвали в политические шоу.