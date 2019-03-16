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На выборах президента Словакии с большим отрывом лидирует юрист Зузана Чапутова

Она получила 38,92% голосов после обработки 21,57% избирательных участков

БРАТИСЛАВА, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) Зузана Чапутова лидирует на состоявшихся в субботу выборах президента республики. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссии.

"После обработки данных, поступивших с 21,57% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 38,92% голосов, - отмечается в сообщении. - Явка избирателей составила 46,04%".

Заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович получил поддержку 18,88% избирателей. Бывший министр юстиции и экс-председатель Верховного суда республики Штефан Гарабин собрал голоса 14,53% избирателей.

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