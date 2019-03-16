В Сербии полиция мирно вывела из телецентра протестующих

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Полиция мирно и без лишнего применения силы в ночь на воскресенье вывела из здания сербского телецентра протестующих. Об этом заявил в ходе второй за вечер экстренной пресс-конференции глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

"Без лишнего применения силы полиция защитила всех, кто работает в РТС [Радио и телевидение Сербии], и, уважая закон, восстановила общественный порядок в этом здании. Тех, кто пытался что-то сделать силой, из здания вывели. Несмотря на тот факт, что полиция мирным способом разрешила ситуацию, было много инцидентов и нападок в адрес полиции", - заявил Стефанович, добавив, что из-за нападения на полицейского задержан один участник протеста.

По словам главы МВД, все факты нанесения ударов полицейским в ходе выполнения ими своей работы будут расследованы.

Генеральный директор Сербской национальной телерадиостанции Драган Буйошевич обвинил участников протеста в давлении на журналистов его канала.

"Я прошу прощения у всех наших зрителей за то, что мы только сейчас смогли подготовить выпуск новостей, так как все наши журналисты были блокированы в здании. Хочу извиниться перед работниками телеканала, что ни я, ни государство не обеспечили им выполнение своей работы, как они этого заслуживают. Когда оппозиция заявила, что будет блокировать РТС, мы предупредили их, что протесты в этом случае потеряют легитимность, и они ее потеряли в результате насильного вторжения в здание канала. Закон гласит, что РТС независим в редакционной политике, однако они хотели определять тематику и новостную повестку канала вопреки закону", - заявил директор в субботу в специальном обращении к зрителям.

В ходе субботнего протестного шествия несколько десятков манифестантов ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания. В настоящее время несколько сотен активистов продолжают находиться у входа в здание телеканала.

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