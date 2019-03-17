Чапутова и Шефчович вышли во второй тур президентских выборов в Словакии

БРАТИСЛАВА, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) Зузана Чапутова и заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович вышли во второй тур выборов президента Словакии, который состоится 30 марта. Об этом ТАСС сообщили в государственной избирательной комиссии.

"По итогам первого тура выборов, прошедшего в субботу, во второй тур вышили Зузана Чапутова и Марош Шефчович, - отметили в избирательной комиссии. - Это ясно по результатам подсчета бюллетеней для голосования, поступивших с 99,41% избирательных участков республики. Данные обработаны. Чапутова получила поддержку 40,54% избирателей, а Шефчович - 18,66%".

Подсчет находящегося в обработке незначительного количества бюллетеней уже не повлияет на итоги первого тура выборов, в котором за кресло главы государства боролись 13 кандидатов. Явка составила 48,73 процента из почти 4,5 миллиона избирателей республики, население которой насчитывает около 5,5 миллиона граждан.

Чапутова на встрече с журналистами в своем предвыборном штабе выразила удовлетворение, что ее соперником во втором туре выборов станет Шефчович. "Это прагматичный и конструктивный политик. У нас разные взгляды по многим [политическим и социальным] вопросам, но он также, как и я, опирается и работает с фактами", - сказала она.

Чапутова выразила удовлетворение, что во второй тур выборов не прошел лидер праворадикальной партии "Котлеба - Народная партия "Наша Словакия" Мариан Котлеба. Он собрал 10,4 процента голосов избирателей в первом туре. "Я рада, что не придется противостоять [в борьбе за президентское кресло] экстремистам", - отметила она.

Братиславские политологи прогнозируют, что Чапутова имеет максимальные шансы на победу во втором туре президентских выборов. Возможное поражение Шефчовича негативно отразится на выдвинувшей его кандидатуру правящей в республике партии "Направление - социальная демократия". Этот факт станет очередным свидетельством, что рейтинг социал-демократов падает в Словакии. Для победы во втором туре кандидату необходимо собрать в свою поддержку наибольшее количество голосов избирателей.

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