В Таиланде началось досрочное голосование на всеобщих выборах

БАНГКОК, 17 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на всеобщих выборах началось в воскресенье в Таиланде. Как сообщили в избирательной комиссии, оно завершится в 17:00 по местному времени (13:00 мск).

Более 2,6 млн человек по всему королевству, которые не смогут присутствовать на выборах 24 марта, зарегистрировались для участия в досрочном голосовании. Больше всего из них проживает в Бангкоке (928,7 тыс. человек), а также провинциях Чонбури (221,5 тыс.) и Самутпракан (164,5 тыс.). Кроме того, почти 120 тыс. тайцев, живущих за пределами королевства, намерены проголосовать сегодня в таиландских посольствах по всему миру.

В избиркоме подчеркнули, что зарегистрировавшиеся для досрочного голосования и не принявшие в нем участие уже не смогут исполнить свой гражданский долг 24 марта. После завершения голосования бюллетени будут собраны по всем 350 избирательным округам и отправлены на хранение в Бангкок для дальнейшей сортировки, которая займет два дня. Их подсчет будет производится вместе с бюллетенями, которые будут поданы 24 марта.

Отсортированные бюллетени будут храниться в полицейских участках Бангкока до того, как их доставят в избирательные округа в сопровождении полиции. Все бюллетени имеют специальные метки и сопровождающие документы. В случае отсутствия одного или другого бюллетень будет считаться испорченным.

23 января король Таиланда Рама Х подписал указ о проведении всеобщих выборов. В этот же день избирательная комиссия Таиланда назначила на 24 марта голосование, результаты которого будут объявлены не позднее 9 мая. 4 февраля началась регистрация кандидатов для участия во всеобщих выборах, за неделю более 10 тыс. претендентов от 66 политических партий подали свои заявления. По итогам проверок избиркома, более 2,8 тыс. кандидатов по партийным спискам были допущены до голосования, вместе с тем 68 претендентов от 44 партий смогут претендовать на пост премьер-министра.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, который стал ответом армии на многомесячные политические протесты в Бангкоке. В результате путча к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. Он обещал провести парламентские выборы и вернуть страну на путь демократии после завершения начатых им масштабных политических реформ.