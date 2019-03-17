Макрон назвал протестующих во Франции людьми, которые хотят уничтожить страну

ТАСС, 17 марта. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил протесты двияжения "желтых жилетов", назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter .

"То, что произошло сегодня на Елисейских Полях, уже не называется манифестацией. Это люди, которые хотят уничтожить республику. Все те, кто был там, замешаны в этом", - написал президент. "Я хочу, чтобы мы приняли как можно скорее сильные решения для того, чтобы этого больше не произошло", - добавил он.

От действий вандалов в ходе субботних протестов больше всего пострадала главная авеню Парижа. Протестующие разгромили витрины дорогих магазинов и торговые лавки, сожгли три газетных киоска. Десятки торговых точек на Елисейских Полях пострадали от рук анархистов, разграблен и подожжен ресторан Le Fouquet's. Погромщики подожгли отделение банка. Ранения в этом пожаре получили 11 человек, в том числе двое полицейских. Вандалы сожгли также несколько дорогих автомобилей. Огнем был уничтожен патрульный минивэн.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что на фоне информации о беспорядках в Париже президент страны прервал свой отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях, куда он прибыл после многодневного турне по странам Африки. Как уточнило AFP, президент собирался приехать в Париж в субботу вечером.

В субботу в акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 32 тыс. человек. 17 полицейских и 42 манифестанта пострадали, около 230 человек были задержаны. Париж стал единственным французским городом, где произошли крупные столкновения со стражами порядка. В остальных городах, включая Лилль, Марсель, Тулузу, манифестации прошли спокойно, практически без инцидентов. Субботняя акция протеста стала 18-й в истории движения, начавшегося четрые месяца назад.