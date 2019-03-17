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Арест главы Nissan и Renault

СМИ: Карлос Гон пытался заставить власти Японии не принимать невыгодный для него закон

По данным газеты Asahi Shimbun, экс-глава Nissan проинструктировал своих приближенных в компании, чтобы они повлияли на японское Агентство по финансовым услугам

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон пытался оказать давление на японские власти, чтобы они не принимали невыгодный для него закон о необходимости публикации данных о доходах топ-менеджеров корпораций. Об этом сообщила в воскресенье газета Asahi Shimbun.

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По ее сведениям, речь идет о документе, принятом в начале 2010 года после глобального экономического кризиса. С того момента руководители компаний, получающие ежегодное вознаграждение в размере, превышающем 100 млн иен (чуть больше $1 млн по курсу на тот момент), были обязаны раскрывать эту информацию. Незадолго до принятия нового закона, отмечает издание, Карлос Гон проинструктировал своих приближенных в Nissan Грега Келии и Хироси Кавагути, чтобы они, используя свои связи, повлияли на Агентство по финансовым услугам Японии, которое продвигало законопроект.

В итоге закон был принят, а Гон пошел на другой шаг, чтобы скрыть свой высокий доход. За период с 1999 года, когда он возглавил Nissan, по 2008 год его ежегодное вознаграждение выросло почти в 10 раз, до 2,6 млрд иен ($24 млн по курсу на 2008 год). Однако с 2010 года доход был разделен на две примерно равные части. Одна из них переводилась на его счет в обычном порядке, а вторая начислялась в качестве выходного пособия, выплачиваемого после ухода из компании, и ее Гон не декларировал, хотя того и требовало законодательство.

Прокуратура Японии в ходе предстоящего суда по делу экс-главы автомобильного альянса намерена добиваться предъявления обвинений в попытке оказания давления на представителей властей в личных интересах.

Теги
ЯпонияАрест главы Nissan и Renault
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