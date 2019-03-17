В Литве проходит второй тур муниципальных выборов

ВИЛЬНЮС, 17 марта. /ТАСС/. Второй тур выборов в органы местной власти проходят в воскресенье в Литве. Прямое голосование за глав административных единиц организовано в тех муниципалитетах, где две недели назад победитель не выявился: никто не набрал более 50% голосов.

В дальнейшей борьбе в каждом муниципалитете (всего их в Литве 60) участвуют два лидера предыдущего этапа. Предстоит избрать 41 мэра, 19 определились 3 марта.

Всего в списки избирателей внесены 2,4 млн человек. Голосовать на муниципальных выборах имеют право как литовские граждане, так и постоянно проживающие в Литве граждане других стран, в том числе более 10 тысяч граждан России.

На досрочном этапе избиратели продемонстрировали более высокую активность, чем на прошлых выборах 2015 года. После суммирования голосовавших в самоуправлениях, на дому и на специальных пунктах в больницах, учреждениях опеки, воинских частях, местах заключения, Главизбирком сообщил, что досрочно проголосовали 6,3% избирателей. На прошлых выборах эта активность составляла 5,2%.

Мэров административных единиц жители напрямую избирают второй раз. Такой порядок парламент ввел в 2014 году. До этого мэров из своего числа выбирали депутаты самоуправлений.