Абэ пообещал повысить эффективность Сил самообороны Японии на фоне угроз безопасности

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым повысить эффективность японских Сил самообороны в условиях ухудшения ситуации в сфере региональной безопасности. Об этом он заявил в воскресенье на церемонии выпуска в Национальной академии обороны.

"С беспрецедентной скоростью условия безопасности вокруг Японии становятся все более серьезными, и мы не можем защитить эту страну, ограничиваясь лишь традиционными рамками. Руководствуясь новыми оборонными принципами, мы будем активно продвигать различные реформы для повышения оборонительной мощи и сохранения превосходства в таких областях, как киберпространство и космос", - приводит его слова телеканал NHK.

Абэ также подтвердил свое намерение осуществить реформу конституции, чтобы расширить роль Сил самообороны, сделав их возможности соответствующими современным требованиям.

Согласно проекту бюджета на 2019 финансовый год (1 апреля 2019 - 31 марта 2020 года), расходы на оборону в Японии увеличатся примерно на 1,3% по сравнению с текущим финансовым годом и составят рекордные 5,3 трлн иен ($47,5 млрд). Оборонные ассигнования предполагается повысить в Японии уже седьмой год подряд, хотя они и остаются пока в районе 1% ВВП. Проект бюджета, в частности, предусматривает расходы на предстоящее размещение в Японии двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore и запланированное переоборудование вертолетоносца "Идзумо" в легкий авианосец.