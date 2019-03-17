Сербия отмечает годовщину албанского погрома в Косове и Метохии

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Сербия вспоминает погибших и пострадавших в результате албанского погрома в Косове и Метохии 17 марта 2004 года. В стране запланированы поминальные мероприятия, крупнейшее из которых состоится вечером в Народном театре с участием первых лиц страны, сообщило в воскресенье национальное телевидение Сербии RTS.

"В этот день 15 лет назад без какого бы то ни было повода, ведомые слепой ненавистью, десятки тысяч албанцев во главе со своими политическими лидерами, сжигали все, что есть сербского в Косове, - заявил в эфире телеканала глава Канцелярии по делам Косова и Метохии Марко Джурич. - За два дня дикости сожжено 35 сербских святынь, несколько тысяч сербских домов, тысячи людей стали беженцами".

"Хочу напомнить, что 15 лет назад ни KFOR (Международные силы для Косова под командованием Североатлантического альянса), ни международное сообщество не выполнили свою работу и своей пассивностью во многом способствовали происходящему. Они не сделали все, что было нужно, не воспрепятствовали, и мы не должны забывать, что 17 марта горели Призрен, Богородица- Левишка, монастырь Девич, семинария в Призрене", - отметил Джурич.

Поводом к погрому 2004 года стало убийство сербского подростка албанцами, что вызвало акции протеста сербов. Через несколько дней двое албанских подростков утонули в реке Ибар, якобы убегая от сербов. Албанцы обвинили сербов в намеренном убийстве из мести.

17 марта тысячи албанцев в южной части города Косовска-Митровица пришли на митинг, посвященный утонувшим детям, в северной части города собралась группа сербов. Враждующие стороны подошли к мосту через Ибар, разделяющему город на сербскую и албанскую части. Миротворческим силам пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ, шумовые гранаты, чтобы предотвратить столкновение сербов и албанцев. Тем не менее в результате беспорядков погибли восемь человек (шестеро албанцев и двое сербов), пострадали около 300 человек, также были ранены 11 миротворцев.

Начались погромы, которые продолжились 18 марта во многих населенных пунктах Косова, где проживали сербы. В ходе беспорядков, в которых участвовали около 50 тыс. албанцев, погибли 28 человек (11 албанцев и восемь сербов), ранения получили порядка 900 человек, в том числе около 100 представителей миротворческого контингента. Были уничтожены 800 сербских домов, 35 церквей и монастырей, около 4 тысяч сербов были изгнаны из своих домов албанцами и эвакуированы КФОР и полицией ООН с территории Косово.