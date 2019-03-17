Встреча Порошенко с избирателями проходит в центре Киева при повышенных мерах безопасности

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Встреча с избирателями президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко проходит при повышенных мерах безопасности на Михайловской площади в центре Киева.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в прилегающих районах с утра усилена охрана общественного порядка. Здесь несет службу большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии. Полицейские выборочно останавливают прохожих, проверяют документы и осматривают личные вещи. В центре города дежурят полицейские с собаками и конные патрули. Здесь стоят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

Михайловская площадь огорожена металлическими конструкциями. На нескольких входах по периметру площади участников встречи проверяют на рамках-металлоискателях. Прибывающих на встречу пропускают строго по списку. Всего, по оценкам журналистов, собралось несколько тысяч человек.

Вокруг Михайловской площади перекрыты ряд улиц для автомобильного транспорта, в частности, Крещатик, Михайловская, Владимировская и Малая Житомирская. Возле стадиона "Динамо", в нескольких сотнях метров от Михайловской площади, стоят колонны автобусов с иногородними номерами, на которых привозили людей из регионов.

Значительное усиление мер безопасности связано, очевидно, с инцидентами, которые произошли в последнее время в связи с коррупционным скандалом в украинской армии, в котором подозревают ближайшее окружение Порошенко. После скандала националисты, ранее в той или иной мере поддерживающие действующего президента, перешли в оппозицию и выдвинули ряд требований по искоренению коррупции и наказанию виновных. Они также обвинили Порошенко в "бизнесе на крови" и заявили о том, что место президента "за решеткой". Националистические организации вносили сумятицу или срывали встречи Порошенко с избирателями в разных регионах, в частности, в Черкассах, Житомире, Чернигове и Луцке. В итоге он был вынужден выступать в окружении железных заборов и полиции, что снизило эффект такого общения с избирателями.