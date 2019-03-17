Эстонский евродепутат ждет от властей страны оценки антисемитской акции в Таллине

ТАЛЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Депутат Европейского парламента от Эстонии Урмас Паэт призвал власти страны дать оценку антисемитской акции в столице республики в субботу, жертвой которой стал главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

"Премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Катри Райк и мэр Таллина Таави Аас, в чьем подчинении находится муниципальная полиция, должны сделать так, чтобы этот случай не остался без внимания, - подчеркнул Паэт в сообщении в Facebook в воскресенье. - Хочется надеяться, что это происшествие еще не свидетельство того, того в Эстонии начались перемены в атмосфере и здоровье общества в целом".

Инцидент произошел 16 марта, когда к направлявшемуся вместе с детьми в синагогу Шмуэлю Коту подошел говорящий по-эстонски мужчина. Он выкрикивал оскорбления, а также выражался нецензурно, сообщает агентство BNS.

Раввин обратился за помощью к патрулю муниципальной полиции, но тот проигнорировал просьбу, говорится в сообщении. Нападавший ограничился словесными оскорблениям и не стал преследовать раввина.

"Это очень серьезный инцидент, который нельзя оставить без внимания", - добавил Урмас Паэт.