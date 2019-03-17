Порошенко пообещал в случае переизбрания запустить новую военную ракетную программу

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко, претендующий на переизбрание на второй срок, обещает его начать с запуска программы по созданию ракет увеличенной дальности. Он выступил в воскресенье перед своими сторонниками на митинге в центре Киева.

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"Наша дорога к миру лежит через усиление нашей армии. Свою первую президентскую каденцию сейчас уже страшно вспомнить, - сказал он. - Следующую каденцию начну с обновленное военной ракетной программы".

"Теперь мы сможем выпускать такие ракеты, которые смогут лететь дальше, чем сейчас, и это должно сдерживать нашего врага, потому что его территория тоже становится уязвимой", - добавил Порошенко, сославшись на "развал РФ договора о ракетах средней и меньшей дальности".

О "точке невозврата" к России

Также в ходе выступления он призвал избирателей голосовать за него на предстоящих выборах, чтобы сохранить независимость от России.

"Ставка этих выборов - сохранить реальную независимость от России. Еще немного усилий и этой весной мы пройдем точку невозвращения в отношении России", - сказал Порошенко.

По его словам, украинские избиратели на выборах 31 марта определятся с направлением будущего развития страны. "31 марта мы или подтвердим свой путь в Европу, или возвратимся к империи", - сказал Порошенко. Он сказал, что от голосования зависит, допустят ли украинцы реванш пророссийских сил или страна продолжит путь в Европейский союз и НАТО.

Как заявил президент, за последние пять лет Украина "широко открыла двери в Европу и как никогда приблизилась к членству и в ЕС, и в НАТО". "Если еще так продолжим пять лет, то зайдем настолько далеко, что Россия потеряет любой шанс вернуть Украину под свое влияние", сказал он, заверив, что до конца своего второго президентского срока он планирует подготовить страну к вступлению в Североатлантический альянс и Евросоюз. Он подчеркнул при этом, что только членство в ЕС, а особенно в НАТО гарантирует независимость страны и безопасность ее граждан.

Политик призвал избирателей не поддаваться "на сладкие обещания" его конкурентов и не верить лживым обещаниям "небесного рая уже завтра". "За сладким пением популистов стоит стремление вернуть все, как было до 2014 года: с газовыми олигархами и "договорняками", отсутствием реформ", - сказал он.

Порошенко также заверил, что выборы не будут сорваны. "Обязанность украинской власти - не допустить вражеского сценария срыва выборов", - сказал он.

О возвращении Донбасса и Крыма

Политик также пообещал в случае победы на выборах сделать шаги по "возвращению Донбасса и Крыма".

"После выборов мы сделаем политико-дипломатические шаги по обеспечению возвращения Донбасса и Крыма", - заявил он в ходе выступления.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти начали силовую операцию на юго-востоке страны, где жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать итоги "евромайдана". Начавшиеся в апреле 2014 года столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. 11 мая в Донбассе прошли референдумы, на которых "за" самоопределение региона в Донецкой области проголосовали 89,7%, в Луганской - 96,2%. 12 мая был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Киев итоги плебисцитов не признал.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

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