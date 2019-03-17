СМИ: Япония и США создадут новый радар для обнаружения сверхзвуковых ракет КНР и РФ

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Японские и американские специалисты планируют начать совместную разработку новой радиолокационной системы для кораблей ВМС США, оснащенных системой ПРО Aegis, которая бы позволила обнаруживать сверхзвуковые ракеты Китая и РФ. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Радар будет представлять собой стационарную конструкцию с круговым радиусом покрытия и будет гораздо эффективней обычных вращающихся аналогов, при использовании которых не удается избежать "белых пятен". В частности, это касается модели AN/SPQ-9B, которая применяется сейчас на американских кораблях для обнаружения низко летящих объектов.

Новая разработка будет лишена этого недостатка. Стоимость одной такой системы будет, по предварительным расчетам, превышать $20 млн. Помимо этого, корабли ВМС США в будущем начнут оснащать и второй РЛС AN/SPY-6, обеспечивающей перехват ракет и самолетов, летящих на большой высоте.

По сведениям источников агентства, координация между двумя странами в этой области направлена в первую очередь на противодействие новым вооружениям, в том числе сверхзвуковым ракетам Китая и России. Токио также надеется укрепить таким образом двусторонний альянс с Вашингтоном в связи с наличием потенциальной угрозы ракетного удара со стороны КНДР. Вместе с тем, отмечает агентство, участие Японии в подобном проекте может вызвать критику, поскольку это будет выглядеть как поощрение гонки вооружений.

США и Япония уже имеют опыт совместной разработки вооружений. В частности, недавно они завершили создание новой противоракеты SM-3 Block 2A для корабельных систем Aegis, а также для наземных установок ПРО Aegis Ashore.