Глава Генштаба ВС Ирана отправился в Сирию для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом

ТАСС, 17 марта. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери отправился в воскресенье в Дамаск для участия в трехсторонней встрече с сирийским и иракским коллегами. Как сообщило агентство Mehr, на переговорах стороны обсудят вопросы, связанные с борьбой с терроризмом.

Согласно данным агентства, среди основных целей визита Багери в Сирию - содействие военному сотрудничеству, проведение консультаций и усиление взаимодействия между Ираном, Ираком и Сирией по вопросам борьбы с терроризмом. Как отмечает Mehr, Багери в ходе встречи также намерен обсудить новейшие стратегии восстановления стабильности и обеспечения безопасности в регионе.