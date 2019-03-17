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Глава Генштаба ВС Ирана отправился в Сирию для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом

По данным агентства Mehr, Мохаммад Хосейн Багери в ходе встречи также намерен обсудить новейшие стратегии восстановления стабильности и обеспечения безопасности в регионе

ТАСС, 17 марта. Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери отправился в воскресенье в Дамаск для участия в трехсторонней встрече с сирийским и иракским коллегами. Как сообщило агентство Mehr, на переговорах стороны обсудят вопросы, связанные с борьбой с терроризмом.

Согласно данным агентства, среди основных целей визита Багери в Сирию - содействие военному сотрудничеству, проведение консультаций и усиление взаимодействия между Ираном, Ираком и Сирией по вопросам борьбы с терроризмом. Как отмечает Mehr, Багери в ходе встречи также намерен обсудить новейшие стратегии восстановления стабильности и обеспечения безопасности в регионе.

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ИранИракСирия
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