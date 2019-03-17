Париж после беспорядков. Как коммунальные службы устраняют последствия акций протеста

ПАРИЖ, 17 марта. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Сотни сотрудников коммунальных служб по распоряжению мэрии Парижа вышли в воскресенье на улицы города, чтобы устранить последствия многочасового противостояния полицейских и "желтых жилетов". Как признали столичные власти, беспорядки в минувшую субботу стали самими крупными за всю историю движения, проводящего свои акции с ноября 2018 года.

Пока жители Парижа приходят в себя после субботнего хаоса, коммунальщики в кратчайшие сроки должны убрать с проспектов горы битого стекла, сожженную фанеру, покореженные заборы, которыми владельцы магазинов закрывали витрины, а также стереть надписи, оставленные хулиганами на исторических зданиях.

"По масштабам насилия и вандализма, которые мы наблюдали вчера в городе, это был худший день. Совершенно очевидно, что люди, пришедшие в центр города, хотели нападать на полицию, применять насилие, чтобы их показали по телевизору", - сказал в воскресенье в эфире радиостанции France Inter первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар.

Елисейские Поля после беспорядков

На Елисейских Полях, ставших эпицентром беспорядков и противостояния манифестантов и полиции, обстановка, по свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящий момент спокойная. Тем не менее МВД решило распространить действие мер безопасности и на воскресенье. Так, например, на площади Шарля де Голля вокруг Триумфальной арки выставлены несколько машин жандармерии, район Елисейских Полей патрулируют группы полицейских.

Как отметили в мэрии Парижа, больше всего в ходе субботних акций пострадали Елисейские Поля. В связи с этим столичные власти распорядились сосредоточить основные силы коммунальных служб именно на этом проспекте. По подсчетам корреспондента ТАСС, в уборке главной парижской авеню задействованы порядка 30 уборочных машин и четыре мусоровоза.

Многие туристы пришли в воскресенье утром на Елисейские Поля, чтобы сфотографировать последствия протестов - разгромленные витрины бутиков и магазинов мобильных телефонов, сожженные рестораны и газетные киоски. Предприниматели приехали сюда, чтобы начать предварительную оценку ущерба, который нанесен их заведениям.

"Это была беспрецедентная волна насилия, - сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС менеджер одного из кафе. - Вы видите, что почти все магазины и точки питания разгромлены. Наше заведение не стало исключением, несмотря на то, что мы приняли превентивные меры для защиты террасы нашего кафе".

"Пока наше руководство оценивает ущерб, масштабы которого уже понятны, почти все наши сотрудники сегодня здесь, чтобы хоть как-то привести в порядок кафе", - добавил он.

Разграблен и сожжен в эту "черную" субботу был и знаменитый ресторан Le Fouquet's, открытый в 1899 году и включенный в список исторических памятников. В настоящий момент рабочие демонтируют сгоревшие элементы интерьера. Витрины заведения частично забиты фанерой.

Ущерб в €25 тыс.

В комитете Елисейских полей (ассоциация владельцев предприятий, расположенных на проспекте) осудили действия манифестантов, которые "не только наносят ущерб бизнесу, но и ставят под угрозу жизни людей". Руководство комитета обратилось к премьер-министру Франции Эдуару Филиппу с просьбой принять французских предпринимателей, чтобы "получить ответы на все существующие вопросы".

По информации телеканала LCI, с момента начала манифестаций "желтых жилетов" ущерб предпринимателей, ведущих свой бизнес на Елисейских Полях, составил примерно €25 тыс. Кроме этого, согласно экспертным оценкам, сумма недополученной прибыли уже превысила €45 тыс.

В субботу "восемнадцатый акт" протестов собрал в Париже "желтых жилетов" из всех регионов Франции. Согласно данным МВД страны, всего в манифестациях приняли участие более 32 тыс. человек. В ходе беспорядков в столице ранены 17 полицейских и 42 манифестанта.

За различные нарушения порядка задержаны 230 человек. Как отмечают аналитики, сумма ущерба, которую понес город, пока неизвестна. Тем не менее, по предварительным оценкам, речь может идти о нескольких миллионах евро.