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Протестующие в Белграде прорвали оцепление вокруг президентского дворца

Позже их остановил спецназ жандармерии

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Участники протестной акции у дворца президента Сербии прорвали ограждения вокруг здания. Митингующие подошли ко входу в резиденцию сербского лидера, сообщает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.

Вокруг здания были выставлены ограждения, стояли полицейские патрули. В момент начала обращения президента несколько сотен протестующих из Пионерского парка опрокинули ограждение и прорвались ко входу, где их остановил спецназ жандармерии.

Факт прорыва подтвердил президент Александар Вучич, обращаясь к народу: "Они опрокинули одно из ограждений, которые были установлены. Но мы не женщины с телевидения, чтобы пугаться".

Теги
СербияВучич, Александар
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