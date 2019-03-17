Вучич заявил, что Сербия защитит свой народ в Косове и Метохии

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Власти Сербии защитят сербский народ в Косове и Метохии, если силы, ответственные за это, не выполнят свою работу. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к народу.

"Сербия защитит свой свой народ в Косово и Метохии, если те, кто должен защищать сербов, не выполнят свою работу", - заявил Вучич. Сербский лидер напомнил, что защищать сербское население в Косове должны силы KFOR (Международные силы для Косова под командованием Североатлантического альянса). "В НАТО должны понимать, что их работа - защищать сербов, ожидаю, что они будут реагировать, если сербы окажутся под угрозой", - сказал он.

Сербия вспоминает погибших и пострадавших в результате албанского погрома в Косове и Метохии 17 марта 2004 года. В стране запланированы поминальные мероприятия, крупнейшее из которых состоится вечером в Народном театре с участием первых лиц страны.

Поводом к погрому 2004 года стало убийство сербского подростка албанцами, что вызвало акции протеста сербов. Через несколько дней двое албанских подростков утонули в реке Ибар, якобы убегая от сербов. Албанцы обвинили сербов в намеренном убийстве из мести.

17 марта тысячи албанцев в южной части города Косовска-Митровица пришли на митинг, посвященный утонувшим детям, в северной части города собралась группа сербов. Враждующие стороны подошли к мосту через Ибар, разделяющему город на сербскую и албанскую части. Миротворческим силам пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ, шумовые гранаты, чтобы предотвратить столкновение сербов и албанцев. Тем не менее в результате беспорядков погибли восемь человек (шестеро албанцев и двое сербов), пострадали около 300 человек, также были ранены 11 миротворцев.

Начались погромы, которые продолжились 18 марта во многих населенных пунктах Косова, где проживали сербы. В ходе беспорядков, в которых участвовали около 50 тыс. албанцев, погибли 28 человек (11 албанцев и восемь сербов), ранения получили порядка 900 человек, в том числе около 100 представителей миротворческого контингента. Были уничтожены 800 сербских домов, 35 церквей и монастырей, около 4 тыс. сербов были изгнаны из своих домов албанцами и эвакуированы КФОР и полицией ООН с территории Косово.