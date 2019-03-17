Вучич пообещал, что все участники беспорядков в Белграде понесут ответственность

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Все, кто участвовал в беспорядках во время субботних протестов в Белграде, понесут ответственность. Об этом заявил в воскресенье в обращении к народу президент Сербии Александар Вучич.

"Насилию - конец! Все, кто участвует в насилии, будут отвечать в соответствии с законом", - сказал президент. Журналисты на пресс-конференции в президентском дворце встретили слова Вучича аплодисментами.

"Государство не позволит насилие. Если кто-то думает, что может получить политические результаты путем насилия, он ошибается", - добавил сербский лидер.

Вучич назвал лидеров протеста фашистами и олигархами: "Фашист [Бошко] Обрадович и олигархи [Драган] Джилас, укравший $500 млн, и [Вук] Еремич хотят вернуть власть, чтобы воровать далее. Я являюсь их целью, потому что я провожу политическую консолидацию Сербии и развиваю экономику".

В ходе пресс-конференции постоянно слышались свист и крики протестующих, окруживших здание резиденции президента. Отвечая на вопросы, Вучич получил информацию, что сербы в Косове и Метохии собираются, чтобы ехать в Белград защищать его. Он призвал граждан к спокойствию, заявив, что не боится и ему ничего не угрожает.

В ходе субботних беспорядков манифестанты ворвались в здание здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания.

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