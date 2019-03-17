В Таиланде завершилось досрочное голосование на всеобщих выборах

БАНГКОК, 17 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на всеобщих выборах завершилось в воскресенье в Таиланде. Все избирательные участки в королевстве закрылись в 17:00 по местному времени (13:00 мск), подчеркнули в избиркоме.

С утра по всей стране сотни тысяч людей, желающих проголосовать, выстроились в длинные очереди на избирательные участки, которые были открыты в школах и храмах, а также на автомобильных парковках. Согласно разным оценкам, в досрочных выборах приняли участие от 2,3 до 2,6 млн человек. Как подчеркивает Agence France-Presse, многие люди ждали этого дня долгие годы, поэтому старались не пропускать выборы. Вместе с тем все зарегистрировавшиеся для досрочного голосования и не принявшие в нем участие не смогут исполнить свой гражданский долг 24 марта.

В районе Дусит, где расположены военные учреждения и правительственные здания, голосующие собрались в одном из школьных дворов задолго до открытия избирательного участка. Люди, одетые в военную форму и больничные халаты, терпеливо ждали, чтобы проголосовать. Среди них был глава Тайного совета, генерал Прем Тинсуланон. 98-летний бывший премьер-министр (с 1980 по 1988 год) был доставлен на инвалидной коляске.

Порядка 51,4 млн из 69 млн жителей Таиланда имеют право голоса на всеобщих выборах, которые пройдут 24 марта в соответствии с новой военной конституцией. Аналитики считают, что новая избирательная система благоприятствует партии "Народная государственная сила" ("Пхаланг Прачарат"), которую представляет генерал Прают Чан-Оча, собирающийся остаться премьер-министром после формирования правительства.

Проверка избиркома

Председатель избирательной комиссии Иттипорн Бунпраконг и его окружение сегодня посетили провинцию Чонбури, чтобы проинспектировать ход досрочного голосования. Сначала команда поехала в центр социального обеспечения для пожилых людей в районе Банг Ламунг, где для 126 человек специально были установлены урны для голосования. Позже представители избиркома отправились в Технологический колледж Пхра Махатхай в Паттайе, где был организован избирательный участок для 158 студентов и инвалидов. Кроме того, они побывали в одном из отделений района Банг Ламунг, где было развернуто 52 избирательных участка для 52,1 тыс. человек.

Подсчет голосов

После завершения голосования бюллетени будут собраны по всем 350 избирательным округам страны и отправлены в Бангкок для дальнейшей сортировки, которая займет два дня. Их подсчет будет производится вместе с бюллетенями, которые подадут 24 марта. Отсортированные бюллетени будут храниться в полицейских участках Бангкока до того, как их доставят в избирательные округа в сопровождении полиции. Все бюллетени имеют специальные метки и сопровождающие документы, в случае отсутствия одного или другого бюллетень будет считаться испорченным.

23 января король Таиланда Рама Х подписал указ о проведении всеобщих выборов. В этот же день избирательная комиссия Таиланда назначила на 24 марта голосование, результаты которого будут объявлены не позднее 9 мая. 4 февраля началась регистрация кандидатов для участия во всеобщих выборах, за неделю более 10 тыс. претендентов от 66 политических партий подали свои заявления. По итогам проверок избиркома, более 2,8 тыс. кандидатов по партийным спискам были допущены до голосования, вместе с тем 68 претендентов от 44 партий смогут претендовать на пост премьер-министра.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, который стал ответом армии на многомесячные политические протесты в Бангкоке. В результате путча к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. Он обещал провести парламентские выборы и вернуть страну на путь демократии после завершения начатых им масштабных политических реформ.