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ЦИК Словакии опубликовал официальные итоги выборов президента

Наибольшее количество голосов получила зампредседателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова

БРАТИСЛАВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственная избирательная комиссия Словакии распространила в воскресенье на пресс-конференции в Братиславе официальные итоги состоявшихся в республике выборов президента.

"Наибольшее число голосов получила [заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат из города Пезинок (Западная Словакия)] госпожа Зузана Чапутова. Ее поддержали 40,57% избирателей. Господин [заместитель главы Европейской комиссии] Марош Шефчович набрал 18,66% голосов избирателей. Они вышли во второй тур выборов, который состоится 30 марта", - сообщил журналистам председатель госизбиркома Эдуард Барани.

В первом туре выборов приняли участие 2 158 859 словаков из 4 450 000 граждан, обладающих правом голоса. Явка составила 48,74%.

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