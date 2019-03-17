Около 50 сотрудников сил безопасности Афганистана сдались талибам

ТАСС, 17 марта. Около 50 служащих сил безопасности Афганистана сдались радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в западной провинции Бадгис. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на председателя провинциального Совета Абдулу Азиза Бика.

Как заявил чиновник, в субботу около 100 членов подчиняющейся МВД пограничной полиции предприняли попытку покинуть свои посты и бежать в Туркменистан, но им не позволили въехать в страну. Абдул Азиз Бик добавил, что около 50 афганских пограничников сдались талибам, а оставшиеся 50 продолжили боевые действия с ними в самом густонаселенном районе провинции - Бала Мургаб.

Как отмечает агентство, боевики "Талибана" утверждают, что им сдались 90 пограничников. Но, по словам представителя губернатора провинции Джамшида Шахаби, они завысили это число.

Reuters отмечает, что бои между талибами и силами безопасности Афганистана в Бала Мургаб усилились в последние месяцы.