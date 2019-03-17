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Кризис в Сирии

СМИ: при ударе ВВС коалиции во главе с США на востоке Сирии погибли 10 человек

Среди жертв есть дети, сообщает агентство SANA

ТАСС, 17 марта. По меньшей мере 10 мирных жителей погибли в результате удара ВВС международной коалиции во главе с США по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в воскресенье сообщило агентство SANA.

Согласно данным его источников, среди погибших есть дети. Удар пришелся по лагерю беженцев, расположенному в пункте Эль-Багуз.

В субботу, как информировало SANA, самолеты западной коалиции во главе с США нанесли десятки ударов по Эль-Багузу. Как указывало агентство, в результате воздушной атаки среди мирных граждан были погибшие и раненые, их численность уточняется.

В Эль-Багузе находится форпост террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), против которого проводят сейчас военную операцию курдские формирования, поддерживаемые США и их союзниками по коалиции.

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