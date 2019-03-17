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Премьер-министр Алжира начал консультации по формированию нового правительства

Предполагается, что в нем "в значительной степени" будут отражены демографические особенности алжирского общества

РАБАТ, 17 марта. /ТАСС/. Консультации по формированию нового правительства Алжира начаты премьер-министром Нуреддином Бедуи при участии вице-премьера, министра иностранных дел Рамтана Ламамры. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Algeria Press Service (APS).

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"Новый состав правительства будет состоять из национальных кадров, имеющих политическую принадлежность или не имеющих таковой", - говорится в коммюнике APS. Кроме того, в новом кабинете "в значительной степени будут отражены демографические особенности алжирского общества". В настоящее время Бедуи и Ламамра работают над структурой будущего правительства.

"К консультациям привлекаются представители гражданского общества и политики, которые ранее выражали желание видеть создание широкоформатного правительства", - подчеркнули источники агентства.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика поручил Бедуи сформировать новый кабинет министров 11 марта. В четверг Бедуи заверил, что в период консультации он готов "работать со всеми, без исключения". "В правительство войдут представители всех сил, особенно молодежи", - пообещал он.

11 марта Бутефлика в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны. Дата выборов нового главы государства, отмечал он, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме нового Основного закона страны.

Однако уже в среду оппозиция отвергла диалог с властями, а также отказалась участвовать в общенациональной конференции.

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