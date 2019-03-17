AFP: премьер Франции проведет совещание в связи с субботними беспорядками

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в воскресенье вечером проведет экстренное совещание, посвященное ситуации в стране и мерам, которые необходимо принять в связи с беспорядками на акциях протеста "желтых жилетов". Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его сведениям, такая встреча с участием главы МВД Кристофа Кастанера и государственного секретаря при министерстве внутренних дел Франции Лорана Нуньеса состоится в Матиньонском дворце в 17:30 по парижскому времени (19:30 мск). Как указали в пресс-службе французского правительства, цель совещания состоит в "выработке мер, объявленных накануне президентом республики".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter осудил протесты "желтых жилетов", назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику, и заявил о необходимости принятия как можно скорее "сильных решений для того, чтобы этого больше не произошло". От действий вандалов в ходе субботних протестов больше всего пострадали Елисейские Поля. Хулиганы разгромили витрины дорогих магазинов и торговые лавки, сожгли газетные киоски. Погромщики также подожгли отделение банка.

На фоне информации о беспорядках в Париже президент страны в субботу прервал свой отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях, куда он прибыл после многодневного турне по странам Африки.

В субботу в акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие более 32 тыс. человек. 17 полицейских и 42 манифестанта пострадали, 237 человек были задержаны. Субботняя акция протеста стала 18-й в истории движения, начавшегося четыре месяца назад.