Полиция задержала двоих человек во время выступления Порошенко в Киеве

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Украинские правоохранители задержали двоих мужчин во время выступления президента Украины Петра Порошенко на Михайловский площади в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, опубликованном на сайте в воскресенье.

"Во время поверхностной проверки у одного мужчины изъяли телескопическую палку. Его доставили в управление полиции, начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении. - Кроме того, во время словесной перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым активист пришел на акцию. Мужчину доставили в управление полиции, где на него составят административный акт по ст. 173 (мелкое хулиганство)".

В целом, по данным полиции, мероприятие состоялось без грубых нарушений. По предварительным подсчетам в митинге приняли участие около 2,5 тыс. человек и 1 тыс. правоохранителей.

Ранее издание "Страна ua" сообщило, что во время выступления Порошенко перед избирателями, группа людей с плакатами: "Где отрубленные руки?" и "Скажем "нет" Порошенко" выкрикивала лозунги "Позор!", "Порошенко - вон!" и другие. Около 15 молодых людей с желто-синими лентами взяли в кольцо митингующих и отняли у них плакат.