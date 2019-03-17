Протестующие в Белграде образуют живой круг, чтобы не выпустить президента из резиденции

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Протестующие в Белграде пытаются образовать живое кольцо вокруг президентского дворца, чтобы не выпустить Александара Вучича из резиденции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В настоящий момент вдоль стен административного здания стоит редкая цепь спецназа. Вокруг здания находится около 1 тыс. протестующих. Их лозунги постоянно меняются: они то требуют отставки правительства и президента, то призывают главу государства выйти на улицу и обратиться к народу.

На месте также проходит импровизированный митинг, с оборудованного аппаратурой грузовика звучит музыка. Центральная часть города перекрыта для автомобильного движения. В то же время Белград живет своей обычной жизнью: люди гуляют, сидят в кафе, общаются.

Проходящая акция протеста не согласована с городскими властями.