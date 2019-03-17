{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: более 10 боевиков "Талибан" уничтожены на севере Афганистана

По данным Khaama Press, еще два боевика получили ранения

ТАСС, 17 марта. По меньшей мере 11 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) были ликвидированы в ходе операции афганских сил специального назначения и авиаударов в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на военный источник.

"Подразделения афганского спецназа провели операцию в районе Чарах Дарах, в результате которой были убиты 11 боевиков движения "Талибан", еще два получили ранения", - сообщил собеседник. По тем же данным, в ходе рейда были уничтожены два пояса со взрывчаткой, 15 самодельных взрывных устройств, около 45 кг взрывчатки и тайник с оружием.

Теги
Афганистан
Болтон: утверждения о "сговоре" Трампа с РФ затрудняют улучшение отношений между странами
Читать полностью