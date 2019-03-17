Вучич во время протестов в Белграде опубликовал фотографию игры в шахматы

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич играл в шахматы с главой МВД Небойшей Стефановичем в окруженной манифестантами президентской резиденции. Фото игры опубликовано в Twitter сербского лидера.
"В резиденции короткий отдых перед послеобеденными делами. Сербия храбрости и уважениея всегда побеждает насильников", - гласит подпись к фото.
У Председништву кратак одмор пред послеподневне активности. Србија храбрости и поштења увек побеђује насилнике. pic.twitter.com/Uk3nNSwdzs— Александар Вучић (@avucic) 17 March 2019
Ранее манифестанты попытались создать вокруг дворца президента живое кольцо, чтобы не выпустить его из здания. Озвученное с трибуны известие, что президент играет в шахматы, толпа протестующих встретила гневными криками, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Ситуация у дворца президента остается напряженной: перекрыто автомобильное движение, отключен уличный Wi-Fi, увеличивается число полицейского спецназа.