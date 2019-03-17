Вучич во время протестов в Белграде опубликовал фотографию игры в шахматы

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич играл в шахматы с главой МВД Небойшей Стефановичем в окруженной манифестантами президентской резиденции. Фото игры опубликовано в Twitter сербского лидера.

"В резиденции короткий отдых перед послеобеденными делами. Сербия храбрости и уважениея всегда побеждает насильников", - гласит подпись к фото.