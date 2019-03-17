Спецпосланник генсека ООН обсудил в Дамаске подготовку к созыву Конституционного комитета

ТАСС, 17 марта. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудил в воскресенье в Дамаске процесс подготовки к созыву Конституционного комитета и другие предложения, касающиеся политического урегулирования в стране. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, эмиссар ООН провел переговоры с вице-премьером и министром иностранных дел республики Валидом Муаллемом, который подтвердил готовность Дамаска сотрудничать с норвежским дипломатом "с целью налаживания межсирийского диалога и прихода к урегулированию, отвечающему интересам сирийского народа".

Муаллем подчеркнул, что "вопрос о конституции является суверенным правом сирийцев и будет решаться ими самими без внешнего вмешательства". "Сирийский народ самостоятельно определит будущее своей страны", - указал глава внешнеполитического ведомства Дамаска.

Педерсен заявил, что рад продолжить консультации с сирийским правительством "с целью достижения прогресса в политическом процессе". При этом, как пишет SANA, спецпредставитель генсека ООН отметил необходимость "принятия шагов, которые бы способствовали успеху в урегулировании".

Ранее в среду в интервью газете Asharq Al-Awsat норвежский дипломат высказался "за взаимные меры доверия со стороны правительства и оппозиции, которые бы помогли наладить диалог". Речь идет, по его словам, об обмене пленными, освобождении заключенных и заложников, а также о судьбе пропавших без вести во время войны.

Решение о создании Конституционного комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики принято на состоявшемся 31 января 2018 года в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога. В настоящий момент решается вопрос о группе независимых участников в заседаниях этого органа от гражданских обществ. Ранее были утверждены списки делегатов от правительства и оппозиционного Сирийского комитета по переговорам.