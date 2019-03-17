Болтон не исключил, что Китай мог бы сыграть роль в переговорах с КНДР о денуклеаризации

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Вашингтон не исключает возможности того, что Пекин в перспективе мог бы сыграть роль в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью журналисту Джону Катсиматидису, авторская радиопередача которого вышла в эфир в воскресенье.

"Саму идею того, что для Китая существует какая-то роль в переговорах, мы были бы готовы рассмотреть, если увидели бы какие-то шаги со стороны Северной Кореи", - констатировал Болтон. Он напомнил, что "китайская сторона неоднократно заявляла, что не хочет получения Северной Кореей ядерного оружия", поскольку "дестабилизация наносит ущерб экономическому росту Китая".

"По крайней мере в теории, Китай занимает такую же позицию, что и мы, - подчеркнул Болтон. - Что еще они могли бы сделать, так это наращивать давление на Северную Корею, более тщательно соблюдать санкции ООН. В этом Китай мог бы сыграть очень важную роль, в этом нет сомнений".

В Ханое 27-28 февраля состоялся второй в истории саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ. Ранее пресса КНДР писала о том, что лидеры двух стран, несмотря на неудачное завершение саммита, договорились продолжить диалог.